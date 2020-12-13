شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: المهاجرون الأتراك بأوروبا لا يرغبون فى العودة بسبب قمع أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للمركز التقدمى الأمريكى والمؤسسة الأوروبية للدراسات التقدمية، أن 72% من الأتراك المهاجرين إلى البلدان الأوروبية لا يرغبون فى العودة إلى بلادهم، بسبب غياب الديمقراطية فى ظل نظام رجب طيب أردوغان.
وذكرت تقارير صحفية تركية معارضة، أن الدراسة شملت الأتراك الذين يعيشون فى ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا، فيما لم تتجاوز نسبة الذين يرغبون فى مغادرة ألمانيا 24% من الأتراك الذين يعيشون هناك.
وبحسب الدراسة، فإن نسبة الراغبين فى البقاء فى البلد الذى يعيشون فيه هى 77.4% فى هولندا، تليها فرنسا 73.9%، والنمسا 72.7%، وفى ألمانيا 68%.
وبسؤال المشاركين فى الاستطلاع عن هويتهم التى ينتمون إليها، عرّف 72% من المشاركين أنفسهم بـ«أتراك»، و7.3% وصفوا أنفسهم بالأوروبيين، و6.4% شعروا بازدواج فى الهوية، فيما قدم 5.6% أنفسهم بالأكراد.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف: المهاجرون الأتراك بأوروبا لا يرغبون فى العودة بسبب قمع أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.