شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: المهاجرون الأتراك بأوروبا لا يرغبون فى العودة بسبب قمع أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للمركز التقدمى الأمريكى والمؤسسة الأوروبية للدراسات التقدمية، أن 72% من الأتراك المهاجرين إلى البلدان الأوروبية لا يرغبون فى العودة إلى بلادهم، بسبب غياب الديمقراطية فى ظل نظام رجب طيب أردوغان.

وذكرت تقارير صحفية تركية معارضة، أن الدراسة شملت الأتراك الذين يعيشون فى ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا، فيما لم تتجاوز نسبة الذين يرغبون فى مغادرة ألمانيا 24% من الأتراك الذين يعيشون هناك.

وبحسب الدراسة، فإن نسبة الراغبين فى البقاء فى البلد الذى يعيشون فيه هى 77.4% فى هولندا، تليها فرنسا 73.9%، والنمسا 72.7%، وفى ألمانيا 68%.

وبسؤال المشاركين فى الاستطلاع عن هويتهم التى ينتمون إليها، عرّف 72% من المشاركين أنفسهم بـ«أتراك»، و7.3% وصفوا أنفسهم بالأوروبيين، و6.4% شعروا بازدواج فى الهوية، فيما قدم 5.6% أنفسهم بالأكراد.