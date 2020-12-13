مصرع طفل صدمته دراجة نارية في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لفظ طفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته جراء حادث سير بمركز أطفيح، جنوب الجيزة. تلقى مأمور قسم شرطة أطفيح إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب. وتبين أن قائد دراجة نارية صدم طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، وتم نقله إلى مستشفى أطفيح لعلاجه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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