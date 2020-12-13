"الامتحان بعد بكرة".. 6 خطوات للاستعلام عن كود الامتحان التجريبي لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" لطلاب الصف الأول الثانوي، على الإيميل المدرسي الخاص بهم office 365، استعدادًا للامتحانات التدريبية، والتي تنطلق الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري.

وينشر "الخليج 365" خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب لدخول الامتحان:

1- الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

2- إدخال الرقم القومي للطالب، المدون بشهادة الميلاد.

3- إدخال اسم محافظة الطالب المستعلم عن الكود.

4- تسجيل تاريخ ميلاد الطالب.

5- اختيار النوع.

6- الضغط علي تسجيل الدخول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه على من لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني:اضغط هنا

يهدف الامتحان التدريبي إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب في التعرف على طريقة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد.​

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