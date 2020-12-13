الصحة الإماراتية: تسجيل 1194 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و8 وفيات، و631 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 184 ألفًا و949 حالة، والوفيات إلى 617 حالة، والشفاء إلى 163 ألفًا و679 حالة.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 71.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 71 مليونا و704 آلاف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46.9 مليونا، بينما
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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