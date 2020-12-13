موريتانيا تفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد حظرا للتجوال، يبدأ من اليوم الأحد من الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط، وحتى السادسة صباحًا للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد ارتفاع مثير للقلق في عدد الإصابات.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان وجود ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفيروس.

وقررت الرئاسة انتهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء والفرض الصارم لاحترام الإجراءات الاحترازية بشكل عام.

وكلفت الرئاسة وزارة الشؤون الإسلامية بإعلان ما يلزم بخصوص صلاة الجمعة بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة.

وكان وزير الخارجية الموريتاني قد التقى في وقت سابق بسفراء الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية في نواكشوط وأبلغهم بخطورة الوضع في موريتانيا وبضرورة مساعدة بلاده على التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 71.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.وأظهرت أحدث البيانات

المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 71 مليونا و704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46.9 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و605 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.