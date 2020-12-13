ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس جمهورية سيشل علاقات التعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأحد مع رئيس جمهورية سيشل وفال رامكالاون، علاقات التعاون المختلفة وإمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تناولا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب رئيس سيشل عن شكره وتقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة " بما يعززوذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تناولا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأعرب رئيس سيشل عن شكره وتقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة " كورونا ".. مثمنا توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد فيروس " كورونا " لشعب سيشل.

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