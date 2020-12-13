ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي قبل عيد الميلاد لكبح انتشار كورونا

سيف اليزيد -

تدخل ألمانيا في إغلاق جزئي الأربعاء لأكثر من ثلاثة أسابيع مع إقفال المتاجر غير الأساسية والمدارس، في محاولة لوقف الانتشار السريع لإصابات «كوفيد-19» قبل أعياد نهاية السنة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ختام اجتماع جديد مع قادة المقاطعات الألمانية الـ 16، اليوم الأحد، عن سلسلة قيود جديدة ستبقى سارية حتى 10 يناير.

وقالت ميركل: إن الحكومة تتحرك أمام «الارتفاع المطرد» لعدد الإصابات و«العدد الكبير للوفيات». وبالتالي تقرر إغلاق كل المتاجر، باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، وكذلك إقفال المدارس قبل ثلاثة أيام من بدء عطلة الميلاد التي ستمدد لأسبوع مع دعوة أرباب العمل إلى إعطاء الأولوية للعمل من بعد.

وأكدت ميركل «إننا مجبرون على التصرف، وها نحن نتصرف الآن».

وبموجب القرار الذي اعتمدته الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات المحلية الـ16، فإن السلطات ترغب في «تطبيق مبدأ +سنبقى في المنزل+ في كل أنحاء البلاد» على مدى ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع.

وسيخضع الألمان بذلك بحكم الأمر الواقع لإغلاق جزئي شبيه بما فرض خلال الربيع الماضي. لكن إذا كان طلب منهم الحد بشكل كبير من التواصل وتجنب السفر في البلاد أو الخارج، فإنهم غير مرغمين على الحصول على إذن للخروج من منازلهم، ولم يخضعوا حتى الآن لعزل مشدد كما حصل في فرنسا.

وطلب من الألمان حصر التجمعات بخمسة أشخاص، وأن يواصلوا الحذر بين 24 و26 ديسمبر حيث لن يسمح باللقاءات إلا بين أفراد الأسرة الواحدة.



