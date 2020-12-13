العراق يسجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفاً و579.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1012 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 574 ألفا و634.

ولفتت إلى أن 1777 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 507 آلاف و446.

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