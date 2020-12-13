الكويت تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس المستجد، المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 146 ألفاً و 218.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الأحد، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم، مشيراً إلى وجود 62 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 269 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 142 ألفاً و94 حالة.

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