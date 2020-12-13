1639 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في فلسطين

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 17 وفاة وأكثر من 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1987 مريضاً بعد فحص 5654 عينة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن عدد المرضى في العناية المكثفة بلغ 93 مريضاً والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي بلغ 30 مريضاً في حالة خطرة.

وأضافت أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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