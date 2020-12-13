ألمانيا تقرر حظر التجمعات في رأس السنة

سيف اليزيد - أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأحد عن حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى ألمانيا.

جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا عن قرار بحظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.

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