بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.84 مليون حالة

سيف اليزيد - ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1.84 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 64 ألفاً و123 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3805 أشخاص.

ومر نحو 45 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد19- في المملكة المتحدة.