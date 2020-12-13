اعتقال زعيم ميليشيا الخرساني الموالية لإيران في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 38 دقيقة

أفادت مصادر عراقية، الأحد، باعتقال حامد الجزائري الذي يتزعم ميليشيا سرايا الخرساني الموالية لإيران في بغداد

وأضافت المصادر أن الجزائري اعتقل مع 15 من اتباعه من قبل قوة خاصة تابعة لأمن الحشد الشعبي المرتبطة برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

حامد الجزائري

وتعد ميليشيا سرايا الخراساني من الميليشيات الموالية لإيران وشاركت باقتحام السفارة الأميركية في بغداد أواخر عام 2019.

ولم يعرف على الفور سبب اعتقال الخرساني، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.