تبون يوجه رسالة إلى الجزائريين عبر تويتر.. ماذا قال؟

الأحد 13 ديسمبر 2020

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة مصورة إلى الجزائريين عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" ، مؤكداً أنه في طريقه إلى التعافي .



وظهر تبون لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه في طريقه إلى التعافي من المرض الذي أصيب به قبل نحو شهرين.

وأضاف تبون في رسالة مصورة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن الأمر قد يستغرق أسبوعا إلى ثلاثة حتى يتعافى بشكل كامل.

وكان تبون (75 عاما) نقل إلى ألمانيا في أواخر أكتوبر الماضي من أجل استكمال علاجه.