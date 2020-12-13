المغرب: العلاقات مع إسرائيل طبيعية قبل الاتفاق

الأحد 13 ديسمبر 2020

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن العلاقات بين المملكة وإسرائيل كانت «طبيعية أصلاً»، قبل اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي.



ونقل "سكاي نيوز عربية" عن بوريطة قوله في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نشرت اليوم الأحد: «من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن إقامة علاقات لأن العلاقات كانت أصلاً طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقاً، لأن العلاقة كانت قائمة دائماً. لم تتوقف أبداً».

والخميس أعلن ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، وعن اتفاق إقامة علاقات بين المغرب وإسرائيل، ورحب به أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأكد بوريطة في المقابلة: «العلاقات بين إسرائيل والمغرب متميزة. للمغرب تاريخ مهم مع الطائفة اليهودية، تاريخ خاص في العالم العربي».

وأضاف: «الملك والملوك السابقون، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود ويحمونهم. العلاقات بين المغرب واليهود كانت علاقات متميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر».