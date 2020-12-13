شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 25 مدنيا إثر انفجار قنبلة قرب مركز شرطة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع بالقرب من مركز الشرطة في منطقة "كنج مندي"، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى.
وقال شهود عيان إن مسلحين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية على أحد الطرق المكتظة بالحركة بالقرب من مركز الشرطة الرئيس في منطقة "كنج مندي"، ولاذوا بالفرار.
وجاء هذا الانفجار بعد عشرة أيام من انفجار وقع في مدينة راولبندي أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة بجروح، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية عن تنفيذ التفجيرين.
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