تطعيم رواد الفضاء الروس

موسكو ـ وكالات: أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” عزمها تطعيم رواد الفضاء التابعين لها ضد كوفيد19، لكنها أوضحت أن هذا التطعيم لن يتم إلا على أساس طوعي. ونقل المكتب الإعلامي لـ”روسكوزموس” عن مديرها ديمتري روغوزين قوله إن “أعضاء هيئة رواد الفضاء وموظفي مركز تدريب رواد الفضاء سيكونون من بين أول” الذين يتلقون اللقاح الروسي “سبوتنيك 5″. وأوضح المكتب أن التطعيم ضد كورونا “سيكون طوعياً فقط”.

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