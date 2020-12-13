معاجين الأسنان التي تحتوي على الزنك والقصدير تحيد كورونا

نيويورك ـ وكالات: قال علماء أميركيون إنه يمكن لمعاجين الأسنان التي تحتوي على الزنك والقصدير تحييد فيروس كورونا بنسبة 99.9٪، وتمكن العلماء الأميركيون من التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات في سياق الأبحاث المختبرية، وتم نشر النتائج في المجلة البريطانية لطب الأسنان. وكان الهدف من برنامج البحث هو التحقيق في إمكانية الحد من معدل انتشار فيروس كورونا باستخدام منتجات العناية بالفم. وأظهرت التجارب أن معجون الأسنان يمكنه تحييد الفيروس بنسبة 99.9٪ في دقيقتين، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد النتائج من دراسة أخرى، أن غسول الفم مع كلوريد سيتيل بيريدينيوم يتكيف مع هذه المهمة في نصف دقيقة.

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