عماد محمد يحصل على الشهادة الأعلى في عالم التدريب

ونشر محمد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" انه "تم اجتياز الدورة التدريبية فئة (برو) بعد 40 يوماً من العمل المتواصل".

وأضاف "أقدم شكري للمحاضرين ايريك وكاري ووسام شامل ولكل من ساندني خلال الفترة الماضية".



وتابع "شهادة أسعى لخلالها لخدمة بلدي ورفع علم العراق عالياً كما سعينا لذلك عندما كنا لاعبين".

يذكر ان "العمدة" حصل على الشهادة من قطر.