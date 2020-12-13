النفط تعلن إخماد حريق البئر 44 في حقل 'خباز'

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب الذي يشرف على عملية الإطفاء، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من اخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق".وأشار حطاب إلى "استمرار الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في القطاع النفطي وبإشراف ومتابعة وزير النفط احسان عبد الجبار لإطفاء واخماد النيران في البئر 33 في حقل خباز، وهو خير رد على الارهاب الاعمى الذي يستهدف ضرب الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "الوزارة سخرت في وقت سابق جميع إمكاناتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من اجل الاسراع في السيطرة على النيران واخمادها واعادة تأهيلهما".