شرطة الأنبار تتسلم مهام سيطرة الصقور

اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الاحد، انها استلمت مهام سيطرة الصقور .

وقال بيان لشرطة الانبار تلقته الخليج 365، انه "بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وأوامر قيادة العمليات المشتركة و وزير الداخلية باستلام السيطرات الرئيسية لمداخل محافظة الانبار من قبل قيادة شرطة الانبار مديرية شؤون السيطرات".



واوضح البيان انه "بتاريخ 5/12/2020 تم استلام السيطرات الرئيسية من قبل قيادة الشرطة في المحافظة واعداد الخطط التنظيمية والامنية والادارية لهذه السيطرات لاظهارهابالمستوى اللائق والافضل بما يليق بمداخل محافظة الانبار ومن اجل تسهيل الاجراءات والحركة التجارية والعمرانيه لأصحاب الشركات والمواد الاحتياطية والمنزلية والغذائية الى اخره وهذا بالتالي يؤدي الى انتعاش الحركة الاقتصادية امام المواطنين وهذا خير دليل بالعمل بالخطة الامنية والادارية وفق الصور الفوتوغرافية التي تثبت تسهيل الحركة وفض الاختناقات والازدحامات المرورية لأصحاب العجلات الصغيرة والكبيرة والتي كانت تبقى لايام وليالي دون دخولها الى المحافظة".



واردف البيان ان "هذه الاجراءات جميعها تجري وفق الاجراءات الامنية المشدده من حيث التفتيش عن طريق المفارز ال K9 والتفتيش اليدوي وهناك ايضا سيكون تعزيز لاحق بعجلة سونار الى سيطرة الصقور والسيطرات الاخرى وهذا ناتج عن المتابعه اليوميه من قبل السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وقد وجه سيادته بأن ستكون اجراءات مشدده واتخاذ اقصى العقوبات بحق من يحاول ابتزاز المواطنين او عرقلة حركة السير والحركة التجارية امام المواطنين".