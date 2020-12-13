آبي أحمد من عاصمة إقليم تجراي: الجيش أكمل مهمته بنجاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الإثيوبي استكمال مهمة إنفاذ القانون في تجراي في أول زيارة له لعاصمة الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من شهر.

وتحمل زيارة آبي أحمد العاصمة مقلي رمزية خاصة في ظل تأكيدات متمردي جبهة تحرير تجراي استمرار المعارك في محيط العاصمة.

وأفاد مراسل ”الخليج 365” اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء الإثيوبي زار عاصمة الإقليم مقلي والتقى كبار ضباط الجيش.

وفي أوائل الشهر الماضي بدأت الحكومة المركزية عملية عسكرية في الإقليم وانتهت أواخر الشهر نفسه بالسيطرة على العاصمة.

وتتهم الحكومة المركزية جبهة تحرير تجراي بالمسؤولية خلف فتن طائفية وقلية شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، ومحاولة اغتيال آبي أحمد.

وتعهدت الحكومة الإثيوبية بتقدم قادة الجبهة المتمردة للمحاكمة.