اتفاق الرياض باليمن.. انسحاب لليوم الرابع والحكومة تقترب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت قوات التحالف العربي، الأحد، الإشراف على تطبيق الشق العسكري لاتفاق الرياض لليوم الرابع على التوالي، وسط التزام من كافة الأطراف.

ومع استمرار عملية الانسحابات للقوات الحكومية والقوات الجنوبية من جبهات أبين، باتت حكومة الشراكة بناء على اتفاق الرياض أقرب للإعلان خلال اليومين القادمين بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تسير بانضباط كبير، كما ثمّن التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وأكدت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365"، أن عمليات اليوم الرابع شهدت انسحاب سرايا من ألوية الصاعقة في القوات الجنوبية من جبهة أبين، وذلك بإشراف اللجنة السعودية.

وقالت المصادر، إن اللواء الثامن صاعقة وسرية أخرى من سلاح المدفعية والهاونات وكذلك أفراد اللواء المرابطين في قطاع الساحل من الشيخ سالم، غادرت جبهات القتال إلى مواقع تموضعها التي حددتها خارطة الانتشار التي حددها التحالف العربي.

وفي المقابل، واصلت كتائب من القوات الحكومية الانسحابات في جبهة أبين وإعادة تموضعها في لودر وشقرة، وعلى رأسها اللواء 21 ميكا.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية تطبيق الشق العسكري لاتفاق الرياض، الأربعاء القادم، على أن يعقبها مباشرة تشكيل حكومة الشراكة وفقا لما أعلنه التحالف العربي، الخميس الماضي.

وتتألف الحكومة الجديدة، التي يرأسها معين عبدالملك، من 24 حقيبة، وذلك بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.

والاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، جرى بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.