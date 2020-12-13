مرسوم ملكي بحريني بإنشاء قنصلية بمدينة العيون المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، التي أوردت النبأ أن القرار ألزم وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن مملكة البحرين قررت افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون.

وأشار الديوان حينها أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى اتصالا ھاتفيا من ملك البحرين، أبلغ فيه العاهل البحريني بقرار بلاده فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، وأن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وعبر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن شكره العميق للملك حمد بن عيسى آل خليفة لهذا القرار المهم الذي عكس التضامن الموصول بين البلدين الشقيقين، وعن تقديره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرين في دعم السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية.

واعتبر خبراء أن إعلان البحرين اعتزامها فتح قُنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية يعد دعما دوليا قويا لسيادة المغرب.

فبعد الإمارات والأردن، أعلنت البحرين، نهاية الشهر الماضي نيتها فتح قُنصلية عامة لها بمدينة العيون.