تعرف على ما قاله تبون في أول ظهور منذ إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، أول ظهور له منذ قرابة شهرين عقب إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا بدء تعافيه من كوفيد 19.



وتزامنت إطلالة الرئيس تبون مع مرور عام على انتخابه رئيساً للبلاد.

جاء ذلك في خطاب قصير تبون للجزائريين، وتابعته "العين الإخبارية" أكد فيه بدء تعافيه من المرض، وبأن عودته قريبة إلى الجزائر.

وقال تبون في كلمته التي كانت من مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين حيث يقضي فترة النقاهة "أيها المواطنون كما تعلمون منذ ما يقارب الشهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة بما كان قد أصابني من وباء كورونا".

وتابع قائلا "الحمد لله طريق التعافي بدأت تفيد، ربما يأخذ ذلك من أسبوع إلى 3 أسابيع، وإن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية".

وشدد تبون على أن بعده عن بلاده "لا يعني نسيانه"، وأكد متابعته يومياً "إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات للرئاسة".

مضيفا "بالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض وهذا بعد مرور سنة على انتخابي، طالبت من الرئاسة متابعة عمل لجنة إعداد القانون الجديد للانتخابات حتى يكون جاهز في أقرب وقت أتمنى أن يكون في 10 أيام أو 15 يوم حتى ننطلق في العملية التي تأتي بعد الدستور".