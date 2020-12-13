شكرا لقرائتكم خبر عن كابول: 3 قتلى بينهم مسؤول بارز في هجمات بقنابل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل ثلاثة على الأقل في العاصمة الأفغانية كابول في هجمات منفصلة بقنابل وأسلحة نارية، بعد يوم من وابل من قذائف الهاون التي هزت المدينة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية اليوم (الأحد).

وأسفر انفجار قنبلة مثبتة في عربة مدرعة في شمال كابول عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على الأقل، بحسب المتحدث باسم قائد شرطة كابول فردوس فارامارز. وأكد أن مسؤول ادعاء عام بالحكومة الأفغانية قتل بالرصاص في شرق كابول عندما كان في طريقه إلى مكتبه وتعرض للهجوم في حي كارت إي ناو.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجمات في كابول. وتبنى تنظيم «داعش» هجمات متعددة على العاصمة في الأشهر الأخيرة، بما فيها هجمات مروعة على مؤسسات تعليمية أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 50 شخصاً، معظمهم من الطلاب.

ووقعت هجمات، الأحد، بعد يوم من ضرب مسلحي داعش العاصمة بوابل من قذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة آخر، وسط تصاعد العنف. وأعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته على موقع أعماق الإخباري التابع لها قائلاً إنه أطلق 10 صواريخ كاتيوشا باتجاه مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة. وأصابت ثلاث قذائف المطار، فيما سقطت قذائف أخرى على مناطق سكنية بالمدينة، بحسب وزارة الداخلية الأفغانية.