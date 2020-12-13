شكرا لقرائتكم خبر عن عمال ينهبون مصنعاً لهواتف «آيفون» في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الهند: «أ.ف.ب»

أوقف نحو مئة شخص في الهند، بعد نهب مصنع لهواتف «آيفون» جنوبي البلاد على يد عاملين فيه غاضبين، أكدوا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، وأنه يتم استغلالهم. وحصل الشغب، السبت، في مصنع مجموعة «ويسترون انفوكوم» التايوانية في ضاحية بنغالور.

وأظهرت مشاهد التُقطت في المكان، نوافذ محطمة وسيارات منقلبة. وتم تكسير كاميرات المراقبة ومصابيح ومراوح وأُحرقت سيارة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن موظفين كانوا يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر، وأُرغموا على العمل لساعات إضافية.

وأكدت الشرطة المحلية، الأحد، أن «الوضع الآن تحت السيطرة. وأُنشئت فرق خاصة للتحقيق في هذه الحادثة»، مضيفة أنه لم يسقط أي جريح. وندد نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، أشواتناريان، بأعمال عنف غير مبررة، مضيفاً أن حكومته ستحرص على تقديم إيضاحات «من دون تأخير» بشأن هذه القضية.

وقال: «نؤكد لكم أن حقوق العمال ستكون محمية، وأن المبالغ المستحقة ستُدفع لهم». وندد مسؤول نقابي بـ«استغلال وحشي» لعمال المصنع.

وقال هذا المسؤول ساتياناند الذي يستخدم اسماً واحداً فقط، لصحيفة «ذي هيندو»، إن «حكومة الولاية سمحت بأن تتهرب الشركة من احترام الحقوق الأساسية». ولم يتسن الحصول على تعليق من جانب مجموعة «ويسترون انفوكوم».