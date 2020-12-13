شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي: كلباء عازم على مواصلة انطلاقته القوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أشاد محمد عبد الله الزعابي عضو شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء ومشرف الفريق الأول، بالأداء الجيد والروح القتالية التي ظهر بها الفريق الكلباوي هذا الموسم، ومكنته من تحقيق سلسلة من الانتصارات والنتائج الإيجابية، كان آخرها الفوز المثير على خورفكان في ديربي الإمارة الباسمة والساحل الشرقي، بعد أن نجح الفريق في قلب الطاولة وتحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار بهدفين في الحصة الثانية، ليواصل النمور الانطلاقة القوية وتحقيق فوزهم الرابع في آخر خمس جولات في دوري الخليج العربي ولم يتذوق طعم الخسارة، مقتحمين المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم في دوري المحترفين.

وشدد الزعابي على أهمية مواصلة النتائج الإيجابية، وقال: «الفريق لديه الأفضل ليقدمه في هذه المنافسة، خاصة بعد العمل الممتاز في المرحلة الماضية، نتطلع جميعاً لإسعاد جماهير كلباء الوفية، التي نشعر بدعمها للفريق حتى وإن أبعدتها الظروف عن التواجد ومؤازرة الفريق من المدرجات».

وأشاد في الوقت نفسه بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، فضلاً عن دعم مجلس الشارقة الرياضي، والجهود المقدرة التي يبذلها علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم عبر توفير كافة الاحتياجات ليحقق اتحاد كلباء طموحاته في دوري الخليج العربي، من خلال تواجده الدائم في جميع الظروف ومختلف الأوقات داعماً ومحفزاً لنا جميعاً لبذل المزيد من العطاء لهذا الكيان.

ودعا الزعابي في ختام حديثه اللاعبين إلى طي صفحة خورفكان وصب جل تركيزهم نحو موقعة الوحدة المرتقبة يوم الجمعة القادم ضمن الجولة العاشرة والتي تمثل تحدياً جديداً للنمور؛ لتأكيد القدرة على المنافسة والاستمرار في سكة الانتصارات.