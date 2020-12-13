جونسون يرجح سيناريو فشل مفاوضات بريكست

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
نبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، إلى أن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال السيناريو “الأكثر ترجيحا”، رغم قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مواصلة محادثاتهما.
وقال زعيم حزب المحافظين للتلفزيون البريطاني “علي أن أكرر أن الأمر الأكثر ترجيحا الآن هو بالتأكيد أن علينا الاستعداد (لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بشروط منظمة التجارة العالمية” في الأول من كانون الثاني المقبل.
ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلا تبعات كوفيد-19.
وأضاف جونسون إنه رغم أن الخروج بدون اتفاق ليس الخيار الذي تفضله لندن، إلا “أننا قمنا بتحضيرات مكثفة” لهذا الاحتمال، مكرراً اقتناعه بأنه مع اتفاق أو بدونه “ومهما حصل، فستكون المملكة المتحدة بخير”.
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.
وقال جونسون أيضاً “أخشى أننا لا نزال متباعدين في مواقفنا بالنسبة إلى النقاط الأساسية، لكن حيث هناك حياة، هناك أمل”، مضيفاً “ينتظر الناس أن نبذل جهداً إضافياً”.
وتابع “سنواصل المحاولة وسنبذل ما في وسعنا وسنكون خلاقين قدر الإمكان”.
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