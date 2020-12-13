- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 1639 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان مع التفاصيل
الأحد 13 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 17 وفاة وأكثر من 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1987 مريضاً بعد فحص 5654 عينة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن عدد المرضى في العناية المكثفة بلغ 93 مريضاً والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي بلغ 30 مريضاً في حالة خطرة.
وأضافت أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر 1639 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.