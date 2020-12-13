1639 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 17 وفاة وأكثر من 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1987 مريضاً بعد فحص 5654 عينة.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن عدد المرضى في العناية المكثفة بلغ 93 مريضاً والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي بلغ 30 مريضاً في حالة خطرة.

وأضافت أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.