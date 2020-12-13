شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون" يناقش رفع حجم التجارة البينية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه دول المجلس في تعزيز تجارتها البينية والصعوبات التي تعترض العمل الخليجي المشترك في هذا المجال، والعمل على تذليل العقبات للرفع من حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم الإمكانات والفرص المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري تحقيقا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .
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