معركة مفتوحة ضد القرضاوي بتونس.. اعتصام جديد لـ"الدستوري الحر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعد الحزب الدستوري الحر بتونس، للدخول في اعتصام جديد الأحد، ضد ما يعرف بـ"اتحاد العلماء المسلمين" المصنف إرهابيا في عدد من الدول والذي يتزعمه يوسف القرضاوي.

اعتصام يحاول زلزلة أركان اتحاد القرضاوي بعد استشعار "الدستوري الحر" خطورته على النظام التعليمي بتونس، عبر إنتاج تعليم مواز وهجين دون علم وزارتي التربية والتعليم العالي وخارج أطر الدولة.

وبحسب عدد من المراقبين فإن القرضاوي واتباعه نشروا الإرهاب في تونس، ولا يتوانى عن نشر التطرف رغم المحاكمات الشعبية التي أقامها التونسيون له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.





وخاض عدد من المنظمات الحقوقية التونسية بزعامة الحزب الدستوري الحر اعتصامًا مفتوحًا أمام مقره منذ أكثر من شهر رفضا لسياسات الإخوان في البلاد.

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أكدت لـ"العين الإخبارية"، الأحد، أن فروع اتحاد "القرضاوي" تقدم دروسا وتضع نظم ارتقاء وامتحانات وشهادات دون علم وزارة التعليم العالي التونسية أو موافقتها في مخالفة واضحة لقانون التعليم بالبلاد.

وتابعت: "اتحاد القرضاوي واصل اختراقه لقانون الدولة وتمكن مؤخرا من فتح فرع جديد له لتقديم الدروس في محافظة صفاقس في غفلة من وزارة التعليم العالي".

ولفتت إلى أن حزبها سيخوض بداية من اليوم اعتصاما بمحافظة صفاقس أمام المقر الجديد لاتحاد القرضاوي المشبوه ومقره وسط المدينة من أجل إغلاق المقر وطرد أعضائه.

وحذّرت من تراجع المؤسسة التربوية الحكومية عن أداء دورها في أحسن صورة بعد أن كانت تونس تراهن عليه كأبرز مكتسبات الدولة.

وطالبت وزير الشؤون الدينية بإلغاء الاتفاقيات التي سبق إبرامها مع اتحاد القرضاوي في إشارة إلى التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وغيره من الجمعيات المماثلة التي يترأسها قيادات في حركة النهضة.





كانت موسي قد هددت خلال كلمة لها السبت بـ"تجييش الشارع" ضد أي حوار تشارك فيه حركة النهضة الاخوانية ورئيسها راشد الغنوشي.

وقالت: "أٔي حوار يضم الغنوشي والإخوان هو جريمة في حق الوطن"، مشددة على أنه لا حوار مع "الخوانجية"، وفق تصريحها.

ونبهت إلى محاولات الإخوان للدخول في حوار بهدف "تبييض وجه التنظيم" وإعادته للشارع التونسي.

وبالتوزاي مع ذلك، سجل أعضاء اتحاد الشغل في اجتماع لهم ليلة السبت/ الأحد برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، تدهور الوضع السياسي في تونس على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى " خطاب الكراهية والعنف تحت قبّة البرلمان من قبل كتلة (ائتلاف الإرهاب) تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائهم".

وأكد أن خطاب الكراهية هذا يتم بتواطئ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدد كيان الدولة والمجتمع.

وأدان الأعضاء، في بيان، "العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أعمال المجلس من قبل الجهة نفسها ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبث للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حد تهديد رئيس الجمهورية وإهانته".

كما ندّدت المنظمة "باعتداءات كتلة الإرهاب على الصحفيين وآخرها الاعتداء على بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من آداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة".

وكان ائتلاف الكرامة قد هدد مجموعة من الصحفيين التونسيين باستعمال العنف والتحريض ضدهم ، فضلا عن اعتداءه بالة حادة على النائب بالكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد الاسبوع المنقضي.