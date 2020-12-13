انفجار يستهدف اجتماعا لمسؤولين محليين بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 أشخاص اثنان منهم عسكريان، الأحد، جراء تفجير استهدف محيط اجتماع لمسؤولين محليين، وسط الصومال.

ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة مزروعة أمام مقر بلدية مدينة غالكعيو التابعة لولاية غلمدغ.

ووقع قبل وقت قليل من مرور عمدة المدينة عبدالرحمن شيخ حسن الذي دخل مقر إدارة البلدية، وفق وسائل إعلام محلية .

في هذه الأثناء، قالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن التفجير تزامن مع استعدادات تجرى لاجتماع من المزمع عقده في مقر البلدية بين العمدة وأعضاء المجلس المحلي للمدينة، قبل أن يتم تأجيله.



وبعد وقوع التفجير، أغلقت قوات الأمن جميع الشوارع المؤدية إلى مقر الإدارة المحلية وأوقفت حتى المارة.

كما منعت الصحفيين في المدينة من الوصول إلى مكان التفجير لمواكبة تداعياته.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنفذ مثل هذه الهجمات .

ولم تعلق السلطات المحلية لولاية غلمدغ الهجوم رسميا حتى الآن، لكن من المتوقع أن تصدر بيانا رسميا بخصوص ملابسات الهجوم والخسائر التي نجمت عنه.

وتقع مدينة غالكعيو وسط البلاد، وتنقسم إلى شقين، الشق الشمالي التابع لولاية بونتلاند والشق الجنوبي الذي يتبع لولاية غلمدغ حيث حدث هذا الانفجار.

