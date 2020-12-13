أذربيجان تعلن مقتل أربعة من جنودها في اشتباكات بناجورنو قرة باغ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأحد إن أربعة جنود قُتلوا خلال الأسابيع الأخيرة في اشتباكات وقعت في إقليم ناجورنو قرة باغ، في أول تقرير عن الإصابات منذ اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا.

وقالت السلطات في أرمينيا إن ستة جنود أرمن أصيبوا في هجوم عسكري أذربيجاني على حد وصفها، لكنها لم تحدد وقت الهجوم.

وقالت حكومة باكو إن الاشتباكات، التي أسفرت أيضا عن إصابة اثنين من جنودها، وقعت في منطقة كانت تحت سيطرتها عند انتهاء القتال في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني عندما جرى تسليم مساحات من أراضي الإقليم لأذربيجان بعد أن كانت خاضعة لسيطرة الأرمن من قبل.

في الوقت نفسه، تصر يريفان على أن القوات الأرمينية تصدت لمحاولات توغل في أراض يفترض أن تبقى تحت سيطرة حكومة الإقليم المتمرد.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان "تستمر أعمال أذربيجان الاستفزازية اليوم في اتجاه قريتي ميتس شن وهين شن في منطقة هادروت" في قرة باغ.

ولم يسجل مسؤولو حفظ السلام الروس المنتشرون في منطقة الصراع اشتباكات قوية، لكنهم قالوا إن حادثة واحدة لانتهاك وقف إطلاق النار وقعت.