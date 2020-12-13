فون دير لايين: المباحثات حول اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست ستتواصل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن المباحثات حول اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست ستتواصل. وقال المسؤولان في بيان مشترك "نعتقد أن المضي قدماً في هذه المرحلة هو أمر مسؤول"، في وقت يبدو أنه سيكون هناك عواقب اقتصادية وخيمة في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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