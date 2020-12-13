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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطقس المتوقع في الإمارات غدا الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 الثاني عند 01:53.. والجزر الأول عند الساعة 19:15والجزر الثاني عند الساعة 06:24 .
وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:19 والمد الثاني عند الساعة 22:15.. والجزر الاول عند الساعة 15:11والجزر الثاني عند الساعة 03:57 .
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25 17 75 35
دبي 26 18 65 30
الشارقة 27 17 70 30
عجمان 27 18 75 35
أم القيوين 27 15 75 30
رأس الخيمة 26 17 75 40
الفجيرة 27 18 60 30
العين 25 15 75 35
ليوا 26 15 80 35
الرويس 24 17 75 40
السلع 23 16 70 30
دلما 23 20 80 45
طنب الكبرى 25 19 75 35
طنب الصغرى 25 19 75 35
أبو موسى 25 19 75 35
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