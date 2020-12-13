شكرا لقرائتكم تركيا برلمان تركيا يدين رد فعل إيران على خطاب أردوغان بأذربيجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب، السبت، ما أسماها التصرفات غير اللائقة التي صدرت من مسؤولين إيرانيين تجاه الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب مقطوعة شعرية قرأها في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأعرب شنتوب، في تغريدة عبر "تويتر" عن رفضه للتصرفات الإيرانية بحق أردوغان، وقال إن من قاموا بذلك لا يعرفون حدودهم، ولا يدركون قيمة العلاقات بين أنقرة وطهران، على حد قوله.

تعبيرية

في تطورات الأزمة بين أنقرة وطهران عقب إلقاء الرئيس أردوغان مقطوعة شعرية اعتبرتها إيران تستهدف وحدة أراضيها، رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في اتصال هاتفي، السبت، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، رفض تصريحات طهران التي استهدفت الرئيس التركي.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، موجهاً حديثه لأردوغان "إن الحلم بتوسيع نفوذ تركيا في القوقاز لن يتحقق".

وأشار ذو النوري إلى أن أردوغان يريد توسيع نفوذ تركيا بدول مثل أذربيجان وسوريا والعراق والخليج، وفق ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وطالب رئيس لجنة الأمن القومي الرئيس التركي بالاعتذار للشعب الإيراني، معتبرا أن تصريحاته "مسيئة لوحدة أراضي البلاد".

وكانت أنقرة قد ردت على استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، السفير التركي لدى طهران بالمثل. فقد استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني، معربة عن استيائها إزاء "ادعاءات لا أساس لها" وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

والجمعة، طالبت الخارجية الإيرانية أنقرة بتقديم "إيضاحات فورية"، وفق ما نقلت قناة العالم الإيرانية.

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس، أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.