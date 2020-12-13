شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعتقل مشتبهاً فيهما بالتجسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا: «رويترز»

قالت الشرطة اليونانية في وقت متأخر، السبت، إنها اعتقلت رجلين يونانيين في جزيرة رودس للاشتباه في قيامهما بالتجسس على اليونان. ولم تحدد الشرطة الجهة التي يُزعم أن الرجلين كانا يتجسسان لحسابها.

وقالت الشرطة في بيان، إن أحد الرجلين كان يعمل لدى قنصلية في الجزيرة، في حين كان الآخر يعمل على متن عبارة ركاب تخدم طريقاً بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو.

وتقع الجزيرتان على مقربة من السواحل التركية.

وقال مسؤول كبير في الشرطة، إن اتهاماً وجّه إلى أحد الرجلين، بتصوير تحركات القوات المسلحة اليونانية في بحر إيجه.

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