شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات «كورونا» تسهم في تراجع الجريمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا-وام كشفت أحدث بيانات صدرت عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، عن انخفاض جرائم الممتلكات خلال فترة الإغلاق الأولى لوباء «كورونا» المستجد بجميع أنحاء العالم، وانخفاض معدلات جرائم القتل في بعض البلدان.

وأظهرت نتائج أحدث بحث أجرته المنظمة الأممية، التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً لها، أن معدلات جرائم القتل شهدت انخفاضاً قصير الأجل بنسبة نحو 25% في عدد من البلدان، استنادًا إلى بيانات 30 دولة.

ورصد البحث، الذي يهدف إلى فهم تأثيرات الوباء على أنواع الجريمة في جميع أنحاء العالم، انخفاض حالات السطو بشكل كبير، بلغ أكثر من 50% في معظم البلدان، مع تسجيل تراجعات أكبر حيث كانت إجراءات الإغلاق أكثر صرامة.

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