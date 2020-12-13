شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة كبيرة في معسكر الجوجيتسو الشتوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد يوسف البطران عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن معسكر الجوجيتسو الشتوي الذي انطلق الأحد يشكل فرصة متميزة أمام طيف كبير من المواهب اليافعة والشابة للتدرب ضمن أجواء احترافية مع نخبة نجوم الجوجيتسو في الدولة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب والرجال، والاستفادة من أحدث المرافق التدريبية المتاحة.

ودشنت فعاليات المعسكر الشتوي للجوجيتسو الذي يقام حتى 7 يناير المقبل بجوجيتسو أرينا وينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار وسط مشاركة واسعة النطاق من اللاعبين الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 12- 18 عاماً، وتندرج هذه المبادرة الرائدة في إطار خطط الاتحاد ورسالته الهادفة إلى إيجاد قاعدة صلبة تؤسس لجيل جديد وواعد من مواهب الجوجيتسو في الدولة التي تعد من أكثر دول العالم تقدماً وتطوراً في هذه الرياضة.

وأضاف البطران أن المعسكر يمثل متنفساً رائعاً للاعبين والطلبة، ويعود عليهم بقدر كبير من الفائدة والمنفعة، فضلاً عن كونه يعد نافذة لاكتشاف المزيد من الخامات الجيدة التي تحتاج مهاراتها إلى التدريب المناسب والصقل على أيدي أمهر المدربين المواطنين والعالميين.

ويأتي هذا المعسكر في ظل ترقب الوسط الرياضي انطلاقة بطولة الاتحاد التنشيطية الأسبوع القادم بمشاركة نجوم الجوجيتسو المعروفين في رحلة استعدادهم للموسم الرياضي الجديد الذي سيكون زاخراً بالبطولات المحلية والمشاركات الدولية للمنتخب الوطني، ويقدم المعسكر الشتوي للمشاركين فيه فرصة الاحتكاك بمواهب الجوجيتسو التي تحتضنها الدولة من خارج إطار المنتخب.