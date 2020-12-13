شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تنفذ تحسينات لسبعة مواقع على شارع الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من التحسينات لسبعة مواقع على امتداد شارع الشيخ زايد، في إطار خطتها للتقليل من الازدحام المروري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات. وتفصيلاً، أكدت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن هذه التحسينات تأتي في إطار الرؤية الجديدة لهيئة الطرق والمواصلات المتمثلة في «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، حيث إن هذه التحسينات ستسهم في الحد بشكل كبير من الازدحام المروري لمستخدمي شارع الشيخ زايد وامتداده، فضلاً عن رفع الطاقة الاستيعابية بما يضمن انسيابية حركة المركبات.

وأضافت: «تم تحسين مخرج شارع الشيخ زايد باتجاه أم سقيم، عن طريق توسعة المخرج 39 قرب مول الإمارات على شارع الشيخ زايد من مسرب واحد، بواقع استيعاب 1800 مركبة في الساعة، إلى مسربين بطاقة استيعابية تقدر بـ3600 مركبة في الساعة، مما يقلل زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى أم سقيم من 12 دقيقة إلى 1.45 دقيقة، وتقليل طابور الانتظار من كيلومتر واحد إلى 50 متراً فقط، موضحة أن التحسين الثاني كان عبر تعديل مخرج شارع أم عمارة باتجاه تقاطع حديقة الصفا، على شارع الشيخ زايد، ما يسهم في تخفيف الكثافة المرورية على الدوار الحالي وزيادة انسيابية الحركة المرورية للمتجهين إلى أبوظبي.

وأشارت بن عدي إلى التحسين الثالث الذي ركز على المسرب الأيمن الحر من شارع الثاني من ديسمبر باتجاه أبوظبي على شارع الشيخ زايد، حيث تمت زيادة مسرب التخزين، مما يؤدي إلى رفع معدل انسيابية الحركة المرورية على دوار المركز التجاري، وتقليل طابور الاصطفاف، والتحسين الرابع تم على شارع الثويمة بمنطقة البرشاء، بالقرب من فندق نوفوتيل، بهدف تخفيف الكثافة المرورية على شارع الخدمة، وسهولة الوصول إلى المناطق الداخلية من خلال شارع الشيخ زايد. وقالت: «إن التحسين الخامس تم على شارع الشيخ زايد قرب التقاطع الأول باتجاه أبوظبي (فندق شنجريلا)، حيث تمت إضافة مسرب واحد مما زاد الطاقة الاستيعابية بواقع 1800 مركبة في الساعة، وأضيف مسرب ثالث عند المخرج باتجاه دبي مول، لتصبح الطاقة الاستيعابية 5400 مركبة في الساعة، ما يسهم في انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد قرب التقاطع الأول، فيما كان التحسين السادس على شارع الشيخ زايد قرب التقاطع الأول باتجاه الشارقة (فندق دوست)، حيث أضيف مسرب بطاقة استيعابية تقدر بـ1800 مركبة في الساعة، مما يعني تقليل الانتظار للدخول إلى شارع الخدمة، إلى جانب تنفيذ تحسينات على المداخل والمخارج، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية»، مشيرة إلى أن التحسين السابع تم على شارع الشيخ زايد قرب التقاطع الرابع باتجاه الشارقة (مخرج المنارة)، من خلال تنفيذ تحسينات على المدخل والمخرج لتقاطع المنارة، لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد وتقليل طابور الاصطفاف، مما رفع الطاقة الاستيعابية من 10 آلاف و800 مركبة في الساعة إلى 12 ألفاً و600 مركبة في الساعة، وأضيف مسرب واحد أيضاً قرب المخرج إلى شارع الخدمة، بعد محطة مترو «بنك نور» باتجاه مخرج شارع أم الشيف.