شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 أشهر والإبعاد لمقتحم مطعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات بدبي بحبس شاب عربي 3 أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته باقتحام مطعم وهو يحمل في يده زجاجة كحول، مهدداً بتكسير المكان، وقتل أحد العاملين بالمطعم إذا لم يحصل على وجبة مجانية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر الماضي، حين دخل المدان يوم الواقعة إلى مطعم وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية وأحدث فوضى فيه، مهدداً بارتكاب جريمة قتل إذا لم يحصل على وجبة طعام مجانية، وأشارت صاحبة المطعم في حديثها لأحد العاملين إلى أن المقتحم كسر باب المكان وحاول إحداث فوضى فيه.

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