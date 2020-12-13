موريتانيا: انتشار كورونا وصل إلى مستوى مُقلق

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده وصل إلى "مستوى مقلق"، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات والإصابات اليومية.
للتصدي للموجة الثانية من الجائحة.. وناقش "الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون" لمواجهة الوضع.
واستعرض الوزير - خلال اجتماع عقده مع أعضاء السلك الدبلوماسي في البلاد - تفاصيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة
الاحترازية.
من جانبه.. حذر الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة الموريتانية، من خطورة الفيروس.. داعيا إلى ضرورة احترام الإجراءات
كانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت أمس السبت تسجيل 279 إصابة مؤكدة بالفيروس لتبلغ عدد الإصابات 10780، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 8022، وإجمالي حالات الوفاة 222.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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