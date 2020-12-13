باكستان.. تفجير خط سكة حديد فى إقليم بلوشستان

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، إن مسلحين مجهولون زرعوا عبوة ناسفة على السكة الحديدية التي تربط مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بمدينة تفتان، وفجروها مما أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الحادث لتأمينه تمهيدا لبدء أعمال الصيانة لاستئناف حركة القطارات التي تأثرت بتلف السكة الحديدية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يذكر أن شهر فبراير الماضي قد شهد مقتل ما لا يقل

عن عشرة أشخاص في تفجير استهدف سيارة للشرطة في جنوب غربي باكستان.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان على الحدود مع أفغانستان وإيران، وكان من بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في المستشفى لرويترز وقتها "استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".