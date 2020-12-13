ميركل تعلن تشديد قيود كورونا

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آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 12:54 مساءً
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من انتشار الوباء، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات لغاية 10 كانون الثاني، أي بعد انتهاء فترة الأعياد.
وقالت المستشارة الألمانية إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، في محاولة للحد من موجة من الإصابات بفيروس كورونا.
ولفتت إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية قد فشلت في الحد من العدوى، وأنه بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاتصالات الاجتماعية.
وأعلنت ميركل أنه تم الاتفاق على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 كانون الاول إلى 10 كانون الثاني.
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