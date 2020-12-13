ألمانيا تعود إلى تشديد القيود بسبب كورونا.. إغلاق المدارس والمحلات إلى غاية 10 يناير المقبل

أعلنت المانيا، اليوم الأحد، عزمها العودة إلى إجراءات الإغلاق، ابتداء من الأربعاء المقبل، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، إن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من انتشار الوباء، مشيرة إلى أنه سيتم تشديدها إلى غاية 10 يناير المقبل، أي بعد انتهاء فترة الأعياد.

وقالت ميركل إن الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات اتفقتا على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، في محاولة للحد من موجة من الإصابات بفيروس كورونا، تشمل إغلاق المدارس، ومعظم المتاجر من 16 دجنبر الجاري إلى 10 يناير المقبل.

ولفتت ميركل الانتباه إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من العدوى، وبات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاتصالات الاجتماعية.

وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قد حذر، نهاية الأسبوع الجاري، من الانتظار إلى ما بعد فترة عيد الميلاد لتشديد تدابير احتواء جائحة كورونا.

وأوضح زيهوفر، في تصريحات لمجلة “دير شبيغل” إن “الفرصة الوحيدة لاستعادة السيطرة على الوضع، هي الإغلاق، الذي يجب أن يحدث على الفور”، موضحا أنه إذا تم الانتظار إلى ما بعد العطلة، فسيتعين على ألمانيا مواجهة أعداد كبيرة من الإصابات لعدة أشهر.