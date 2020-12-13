مغني الراب على صامد والمرابط في فيديو كليب في إسبانيا

أصدر الفنان المغربي، محمد مرابط، أغنية جديدة بعنوان “دارو بيا”، بالتعاون مع مغني الراب المغربي علي صامد.

الأغنية من كلمات، محمد المرابط، ومنعم العمراني، وعلي صامد القاديري، ومن إنتاج طارق شايري، وإنجاز الكليب كان في الديار الإسبانية.

وسبق أن تعاون الملحن، المقيم في هولندا، محمد لمرابط، مع مجموعة من الفنانين العالميين، أبرزهم المنتج المغربي ريدوان، الذي تعاون معه في كتابة مجموعة من الأغاني للعديد من الفنانين العالميين.

وحرص المرابط، في التعاون المذكور مع علي صامد، على إيصال رسالة من خلال أغنية “دارو بيا”، تلخص في التفكير جيدا قبل ربط علاقات صداقة مع أي شخص.

وتعاون لمرابط، أيضا، مع العديد من الفنانين المغاربة أبرزهم جايلان، وتيوتيو، ديجي حميدة، وغيثة الحمامصي، والفنان الجزائري قادر الجابوني، وغيرهم.