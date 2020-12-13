شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعتمد تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية اليوم اعتماد تسجيل لقاح "سينوفارم" رسميًا، للتصدي لفيروس كورونا. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الهيئة أكدت أن القرار جاء بعد دراسة ملفات اللقاح ونتائجه ومراجعته وتقييمه من جميع الجوانب للتأكد من سلامته ومأمونيته وجودته، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

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