"الصحفيين" تعلن الاتفاق مع المستشار القانونى للزمالك على تسوية مشاكل الأعضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، أنه تم الاتفاق مع فوزي العريان المستشار القانوني لنادي الزمالك على التسوية النهائية لمشاكل الزملاء الذين تم شطب عضويتهم أو إيقافها أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأي سبب خلال السنوات الماضية.
وطالبت نقابة الصحفيين فى بيان لها، الأعضاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة وتسليم إسلام محمد مدير مكتب النقيب المستندات والمعلومات وهى صورة من كارنية النقابة وصورة من كارنية العضوية بالنادي وتسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية)، وذلك حتى يتسنى للنقابة إنهاء مشاكل الزملاء بشكل جماعي.
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