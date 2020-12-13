شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 13 ديسمبر 2020 رخصت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الاستخدام الطارئ للقاح (فايزر - بيونتك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، أن الترخيص جاء بعد مراجعة اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية؛ وأجرت تقييمًا شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، إضافة إلى مراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، والتحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

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